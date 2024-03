È sempre più difficile pagare le imposte

Le imposte sono in cima alla lista delle spese arretrate delle economie domestiche. Negli ultimi anni uno svizzero su sei ha avuto difficoltà a pagarle.

Secondo un sondaggio del portale di confronti internet Comparis, il 77% degli interpellati è stato in grado di onorare tutti i suoi debiti fiscali nel periodo di osservazione, che va dal 2017 al 2021, mentre il 16% si è trovato in situazione difficile.

Il rimanente 7% non ha fornito indicazioni sul tema. Il 7% di tutto il campione di 1’059 persone interrogate nel maggio 2023 è riuscito a onorare le fatture in questione chiedendo un prestito ad amici e parenti o a una banca, mentre il 6% ha dovuto richiedere una proroga. Il 3% non è stato in grado di soddisfare le richieste di pagamento e ha quindi ricevuto uno o più precetti esecutivi.

Sotto pressione sono in particolare i giovani: il 12% dei 18-35enni ha dovuto chiedere un prestito ad amici, parenti o a un istituto di credito. Questa percentuale è significativamente inferiore tra le persone di età compresa tra i 36 e i 55 anni (6%) e fra gli over 56 (3%).

Vi sono anche differenze regionali: per esempio nella Svizzera tedesca la percentuale di persone che non ha ancora pagato le tasse di tre anni or sono (quelle del 2021) si ferma al 3%, mentre nella Svizzera romanda la quota è del 7% e nella Svizzera italiana dell’8%. Nella parte latina del paese vengono anche richieste maggiormente proroghe.

La maggior parte della popolazione (63%) compila da sola la dichiarazione dei redditi, il 21% si affida invece a un fiduciario. Gli uomini (68%) se ne occupano da soli più spesso delle donne (58%). Inoltre, le persone con un’istruzione superiore sono più propense a compilare i moduli in autonomia (69%) rispetto a chi ha una formazione medio-bassa (58%).

