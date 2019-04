"Mentre continuiamo a salvaguardare la sicurezza di tutti i nostri prodotti dati gli incidenti segnalati in cui il prodotto è stato utilizzato in modo contrario alle avvertenze e alle istruzioni di sicurezza, abbiamo deciso in collaborazione con la Consumer Product Safety Commission che questo richiamo volontario è la migliore linea d'azione", ha comunicato l'azienda.

Richiamata la culla che avrebbe ucciso decine di bimbi 13 aprile 2019 - 21:04 Cinque milioni di culle della Fisher-Price sono stati richiamati dopo le segnalazioni che hanno collegato il prodotto a decine di morti infantili. Lo ha annunciato la Consumer Product Safety Commission degli Stati Uniti. Sul sito, la commissione afferma che almeno 30 bambini sono morti dal 2009 ad oggi a causa della 'Rock 'n Play Sleepers' dopo essersi rotolati nella culla rimanendo soffocati. Il richiamo riguarda circa 4,7 milioni di prodotti anche se la Mattel, proprietaria della Fisher-Price, difende la sicurezza del prodotto. Dopo la segnalazione degli ultimi 10 incidenti mortali - in alcuni casi i bimbi avevano appena tre mesi - l'azienda ha avvertito i consumatori di non usare più la culla. "Mentre continuiamo a salvaguardare la sicurezza di tutti i nostri prodotti dati gli incidenti segnalati in cui il prodotto è stato utilizzato in modo contrario alle avvertenze e alle istruzioni di sicurezza, abbiamo deciso in collaborazione con la Consumer Product Safety Commission che questo richiamo volontario è la migliore linea d'azione", ha comunicato l'azienda.