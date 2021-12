Morta la paladina della lotta per l'aborto legale

Contenuto esterno

Sarah Weddington, avvocato icona per aver rappresentato "Jane Roe" Norma McCorvey nel caso Roe vs. Wade alla Corte Suprema, con il quale i giudici legalizzarono l'aborto negli Stati Uniti, è morta all'età di 76 anni. Lo riportano i media americani citando come fonte alcuni studenti di Weddington.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 dicembre 2021 - 14:12

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

A soli 26 anni Weddintgon presentò il caso di McCorvey alla Corte Suprema. Le due donne si incontrarono nel 1970, quando McCorvey era incinta e voleva abortire. Nel presentare il caso Weddington cercò di mantenere l'anonimato di McCorvey chiamandola Jane Roe. Nel 1973 la Corte Suprema, con una maggioranza di sette a due, legalizzò l'aborto negli Stati Uniti.





