L’Ucraina abbassa di due anni l’età per il reclutamento

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la legge che abbassa l'età per il reclutamento nelle forze armate: d'ora in avanti potrà avvenire a partire dai 25 anni, non più da 27. Potenzialmente fino a 400'000 uomini potrebbero così essere chiamati alle armi. L'esercito nell'ultimo anno ha subito importanti perdite la cui vera ampiezza resta avvolta nell'incertezza. Certo è invece che rispetto all'inizio del conflitto fatica a trovare volontari da inviare al fronte.