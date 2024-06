La Russia accusa gli USA per gli attacchi in Crimea

Ieri potenti esplosioni in diverse città della Crimea, la penisola annessa da Mosca 10 anni fa, sono state rese note dal canale Telegram Crimean Wind. Nell'attacco missilistico ucraino sono rimaste uccise 5 persone, tra cui tre bambini. Mosca non ha dubbi sul coinvolgimento di Washington. Come ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, "il coinvolgimento degli Usa" nel conflitto in Ucraina, con le conseguenti uccisioni di civili, non potrà non avere "conseguenze". Secondo il ministero della Difesa russo sono stati usati missili americani Atacms, armati con bombe a grappolo per aumentare la loro letalità.