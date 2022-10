L'Opec taglia la produzione di petrolio

Contenuto esterno

Ieri l'Opec+ e il Comitato di monitoraggio ministeriale congiunto dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, hanno deciso di tagliare la produzione di greggio di 2 milioni di barili al giorno. Una decisione ritenuto non necessaria dagli Stati Uniti che denunciano "un allineamento" dell'organizzazione con la Russia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 ottobre 2022 - 14:30

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa a bordo dell'Air Force One diretto in Florida. Dal canto suo, Biden si è detto deluso dalla miope decisione dell'Opec+ di tagliare le quote di produzione mentre l'economia mondiale fa i conti con l'impatto negativo dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin.

"In un momento in cui la sicurezza energetica è importante, la decisione dell'Opec+ avrà l'impatto più negativo sui paesi a basso e medio reddito", afferma la Casa Bianca sottolineando che Biden continuerà con il rilascio delle scorte petrolifere strategiche per "proteggere i consumatori americani e la sicurezza energetica".

