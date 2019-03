Negli Stati Uniti solo la Corte suprema ha il potere di abrogare la pena capitale ma il governatore, negli Stati in cui è prevista questa pena senza appello, può rifiutarsi di firmare un ordine di esecuzione e tramutare la sanzione più grave in reclusione a vita.

In California non vengono eseguite condanne a morte dal 2006, anno in cui una serie di ricorsi hanno contestato la procedura in vigore per la somministrazione dell’iniezione letale. Ma i tribunali continuano a emettere condanne al patibolo.

L’opinione pubblica californiana non sembra però esattamente dello stesso avviso. Negli ultimi sei anni sono infatti stati bocciati alle urne due referendum che proponevano l’abolizione della pena capitale ma il governatore non sembra preoccuparsene.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sospese le pene capitali in California 13 marzo 2019 - 16:05 Il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, ha firmato mercoledì una moratoria sulla pena di morte nel suo Stato e si è impegnato a non consentire alcuna esecuzione durante il suo mandato. Il provvedimento si traduce nella sospensione dell’iniezione letale per i 737 detenuti condannati alla pena capitale e nell’immediata chiusura della camera della morte del carcere di San Quintino. Questo tipo di sanzioni, ha affermato l’ex sindaco progressista di San Francisco, è discriminatoria, ingiusta e “contraria ai nostri valori fondamentali”. L’opinione pubblica californiana non sembra però esattamente dello stesso avviso. Negli ultimi sei anni sono infatti stati bocciati alle urne due referendum che proponevano l’abolizione della pena capitale ma il governatore non sembra preoccuparsene. In California non vengono eseguite condanne a morte dal 2006, anno in cui una serie di ricorsi hanno contestato la procedura in vigore per la somministrazione dell’iniezione letale. Ma i tribunali continuano a emettere condanne al patibolo. Negli Stati Uniti solo la Corte suprema ha il potere di abrogare la pena capitale ma il governatore, negli Stati in cui è prevista questa pena senza appello, può rifiutarsi di firmare un ordine di esecuzione e tramutare la sanzione più grave in reclusione a vita.