Israele potrebbe allargare il conflitto al Libano

Il conflitto in Medio Oriente si potrebbe allargare. Cresce infatti il timore di uno scontro totale imminente tra Israele e gli Hezbollah libanesi, con conseguenze difficili da prevedere. In serata, dopo l'ennesima giornata ad alta tensione al confine nord dello Stato ebraico, l'esercito israeliano (Israel defense forces) ha annunciato che i piani operativi per un'offensiva in Libano sono stati "approvati e validati", accelerando "la prontezza delle forze sul terreno". Poche ore prima, da Gerusalemme, era stato il ministro degli Esteri Israel Katz ad evocare esplicitamente una "guerra totale" che "distruggerebbe gli Hezbollah e colpirebbe duramente" il Paese dei Cedri.