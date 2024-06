Sciolto il Gabinetto di guerra in Israele

Il premier israeliano Netanyahu ha sciolto il Gabinetto di guerra istituito dopo l'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. La decisione era attesa dopo le recenti dimissioni di Benny Gantz e Gadi Eisenkot. Secondo indiscrezioni, Benjamin Netanyahu continuerà a tenere riunioni limitate a scopo di "consultazione". Contro il premier, intanto, torna a crescere la pressione dei manifestanti che hanno dato il via alla "settimana di resistenza", mentre si teme per un'escalation del conflitto in Libano.