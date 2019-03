Servizio del TG sulla (presunta) intenzione di Theresa May di portare a un quarto voto in parlamento il suo accordo sull Brexit

L'idea del governo sarebbe di riproporre l'accordo May in ballottaggio con un piano alternativo di iniziativa parlamentare, che dovesse trovare sufficienti consensi nella nuova sessione di 'voti indicatici' della Camera lunedì.

Lo indicano fonti di Downing Street citate dai media: May non si è ancora rassegnata, non crede che l'intesa sia morta del tutto, come invece le chiede di riconoscere l'opposizione. Continuerà a cercare consensi alla Camera.

Benché venerdì la Camera dei Comuni lo abbia rigettato per la terza volta, la premier britannica Theresa May pare intenzionata a riproporre al Parlamento l'accordo raggiunto con Bruxelles per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Prima, però, la Camera dovrà esprimere una serie di voti indicativi su possibili "piani B" per uscire dallo stallo.

Venerdì, nel giorno in cui era prevista l'uscita del Regno Unito dall'UE, sono scesi in piazza a Londra i manifestanti pro-Brexit. Il sabato precedente avevano manifestato gli anti-Brexit.

May trama un quarto voto sull'accordo 30 marzo 2019 - 15:00 Benché venerdì la Camera dei Comuni lo abbia rigettato per la terza volta, la premier britannica Theresa May pare intenzionata a riproporre al Parlamento l'accordo raggiunto con Bruxelles per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Prima, però, la Camera dovrà esprimere una serie di voti indicativi su possibili "piani B" per uscire dallo stallo. Lo indicano fonti di Downing Street citate dai media: May non si è ancora rassegnata, non crede che l'intesa sia morta del tutto, come invece le chiede di riconoscere l'opposizione. Continuerà a cercare consensi alla Camera. Del resto, la riduzione dello scarto nella sconfitta (203 voti in prima lettura a gennaio, 58 nella terza) fa dire alle fonti che "si sta andando nella giusta direzione", benché con il voto negativo di venerdì sia decaduta l'offerta dell'UE di proroga del termine di uscita al 22 maggio, e resti soltanto il mini-rinvio al 12 aprile. Venerdì, a mancare alla premier, sono stati i voti di 25 (suoi) deputati conservatori e quelli della delegazione degli unionisti nord-irlandesi. In ballottaggio con la "soft"? L'idea del governo sarebbe di riproporre l'accordo May in ballottaggio con un piano alternativo di iniziativa parlamentare, che dovesse trovare sufficienti consensi nella nuova sessione di 'voti indicatici' della Camera lunedì. Tra i "piani B" presentati mercoledì scorso, quelli che sono andati più vicini a formare una maggioranza sono la Brexit "soft" con permanenza di Londra nell'unione doganale e un referendum confermativo. Sabato mattina, intanto, un manifestante pro-Brexit ha interrotto il traffico ferroviario dei treni Eurostar alla stazione di Londra St.Pancras, posizionandosi prima sui binari, poi sul tetto dell'edificio. La polizia ha arrestato il 44enne. Eurostar ha cancellato 11 treni per Bruxelles, Parigi e altre destinazioni. Il traffico è stato perturbato fino al pomeriggio.