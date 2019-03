Il governo britannico avrà dunque ancora una scelta tra un accordo, un non accordo, una proroga lunga o la revoca dell'articolo 50. In tutto questo, non si sa cosa succederà con l'unico confine terrestre tra Unione Europea e Regno Unito, quello tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda.

Oggi, venerdi 29 marzo, giorno nel quale avrebbe dovuto compiersi la Brexit, la Brexit non ha luogo. Bruxelles ha concesso a Londra una proroga del termine: fino al 12 aprile se Westminster si deciderà a votare l'accordo stretto da Theresa May con la Commissione, fino al 22 maggio in caso contrario (e in questo senso sembra essere orientato il Parlamento).

L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è un rebus che nessuno, al momento riesce a risolvere. Intanto oltre 34'000 cittadini inglesi residenti in Irlanda del Nord hanno inoltrato, nei primi due mesi del 2019, una richiesta per il passaporto irlandese.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Caos Brexit Cristiano Tinazzi, RSI News 29 marzo 2019 - 08:16 L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è un rebus che nessuno, al momento riesce a risolvere. Intanto oltre 34'000 cittadini inglesi residenti in Irlanda del Nord hanno inoltrato, nei primi due mesi del 2019, una richiesta per il passaporto irlandese. Oggi, venerdi 29 marzo, giorno nel quale avrebbe dovuto compiersi la Brexit, la Brexit non ha luogo. Bruxelles ha concesso a Londra una proroga del termine: fino al 12 aprile se Westminster si deciderà a votare l'accordo stretto da Theresa May con la Commissione, fino al 22 maggio in caso contrario (e in questo senso sembra essere orientato il Parlamento). "In pratica, fino a quella data, tutte le opzioni rimarranno sul tavolo" ha spiegato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Irlanda tra confine e passaporti Il governo britannico avrà dunque ancora una scelta tra un accordo, un non accordo, una proroga lunga o la revoca dell'articolo 50. In tutto questo, non si sa cosa succederà con l'unico confine terrestre tra Unione Europea e Regno Unito, quello tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. Una situazione di incertezza che ha portato migliaia di cittadini inglesi residenti in Irlanda del Nord a chiedere il passaporto irlandese (negli accordi di pace del Venerdì Santo stipulati nel 1998 infatti è possibile avere la doppia cittadinanza). Tra gennaio e febbraio 2019 sono state oltre 34 mila le richieste pervenute alle autorità irlandesi.