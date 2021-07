Bezos lascia le redini di Amazon

Contenuto esterno

Jeff Bezos cede la guida della sua azienda a partire da oggi. Lascia ma non se ne va del tutto. Un po' perché alla guida di Amazon ci sarà un suo fedelissimo e un po' perché Jeff Bezos resterà il presidente esecutivo del CdA, conservando così un ruolo chiave in questa azienda che ha fondato esattamente 27 anni fa. Il miliardario può quindi partire per lo spazio tranquillo. È stato da sempre un sogno, ha detto quando ha annunciato il viaggio a bordo della navicella di Blue Origin.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 luglio 2021 - 13:51

tvsvizzera.it/fra