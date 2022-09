Accoltellamenti con dieci morti in una remota landa canadese

Contenuto esterno

Dieci persone sono state uccise e 15 sono rimaste ferite in seguito a una serie di accoltellamenti in alcune remote comunità del Saskatchewan in Canada. La polizia ha precisato che gli attacchi sono avvenuti a James Smith Cree Nation and Weldon, Saskatchewan.

05 settembre 2022

Due persone, identificate come Damien Sanderson e Myles Sanderson, sono ricercate per gli attacchi, sembra sferrati in maniera casuale. L'allerta è stato esteso anche alle province limitrofe di Alberta e Manitoba, visto che i presunti assassini sono stati visti fuggire in macchina. La polizia ha chiesto ai residenti della zona di usare la massima cautela e rimanere se possibile in casa.