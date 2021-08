'Dixie fire', il secondo incendio più devastante della California

Contenuto esterno

Circa il 39% dei residenti nella contea di Plumas, in California, ha ricevuto un ordine di lasciare le proprie case mentre le autorità combattono il Dixie Fire, il secondo incendio più grande nella storia dello Stato. Plumas è una delle quattro contee - insieme a Butte, Lassen e Tehama - interessate dal Dixie Fire, che infuria da 25 giorni e che ha aumentato la sua attività ieri per via del caldo, del clima secco e del vento, secondo le autorità.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 agosto 2021 - 12:59

