È morta la regina Elisabetta II, Carlo il nuovo re

Elisabetta II in una foto d'archivio del 2008. Keystone / Srdjan Suki

La regina Elisabetta II del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è morta oggi, giovedì, all'età di 96 anni. Ne ha dato notizia alle 19.30 la famiglia reale. Suo figlio Carlo è il nuovo re.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 settembre 2022 - 19:44

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

La regina Elisabetta, 96 anni, è morta oggi nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni - fragili negli ultimi tempi nonostante la tempra ferrea - si erano aggravate nelle scorse ore.

L'annuncio ufficiale è arrivato con una nota di Buckingham Palace: "Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral", vi si legge. Nel testo si precisa, in riferimento a Carlo e Camilla, che "il Re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra".

La BBC ha fatto seguire l'annuncio da un momento di silenzio e dal suono dell'inno God Save the Queen.

Condizioni aggravate negli ultimi giorni

Si erano aggravate negli ultimi giorni le condizioni di salute della regina Elisabetta II. Tutti e 4 i figli sono giunti nel pomeriggio al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral.

La regina 96enne, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta mercoledì a rinunciare a una riunione virtuale.

"In seguito a una nuova valutazione del suo stato giovedÌ mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica".

Dopo l'erede al trono Carlo, giunto per primo in Scozia assieme alla consorte Camilla, sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo.

Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina a Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l'arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo, attualmente 73enne.

Anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono in viaggio per raggiungere la residenza scozzese di Balmoral. Il nipote 'ribelle' e la sua consorte, trasferitisi negli Usa dopo la strappo dalla famiglia reale di circa tre anni fa, erano tornati in questi giorni nel Regno nell'ambito di un viaggio europeo con tappe previste anche in Germania e in Svizzera per una serie di impegni pubblici caritativi.

La regina dei record Elisabetta II è la regina dei record: soltanto Luigi XIV, il re Sole, rimase al trono più a lungo di lei (regnò per 72 anni e 110 giorni, dal 14 maggio 1643, quando aveva meno di cinque anni, fino alla morte, avvenuta nel 1715). Da quel 6 febbraio 1952, data della morte improvvisa del padre, Giorgio VI, la regina d'Inghilterra ha regnato per 70 anni e 214 giorni. In tutto sono 25'782 giorni contro i 26'407 del sovrano di Francia che però arrivò al trono ad appena 4 anni, nel 1643: l'incombenza di guidare la nazione fu quindi gestita a lungo dalla madre Anna d'Asburgo, mentre Elisabetta II ne ha portato il peso sulle sue sole spalle dall'età di 25 anni. Elisabetta, che a giugno ha celebrato il Giubileo di platino, ha conquistato questo secondo posto nella classifica dei regnanti più longevi lo scorso 13 giugno, quando superò Rama IX di Thailandia, che a sua volta aveva regnato per 70 anni e 126 giorni fra il 1946 e il 2016. La regina è ormai da tempo colei che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna, avendo superato la regina Vittoria già il 9 settembre 2015: la trisnonna rimase al trono per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, fino al 1901. I sudditi di Sua Maestà sono circa 150 milioni in tutto il mondo. Da Winston Churchill alla recentissima Liz Truss, Elisabetta ha guidato il Regno Unito con 16 primi ministri, dando l'ultimo incarico alla leader Tory appena due giorni fa. Ha visto passare per la Casa Bianca 14 presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman all'attuale Joe Biden, e salire al soglio pontificio 7 papi: Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, fino al dimissionario Benedetto XVI e a Francesco. Elisabetta II ha viaggiato in oltre 120 Paesi in occasione di oltre 270 visite ufficiali e ha partecipato a centinaia di migliaia di cerimonie. Altro record, quello del matrimonio più longevo tra i sovrani, 74 anni con il principe Filippo, sposato il 20 novembre 1947 e scomparso il 9 aprile del 2021. End of insertion

Cosa succede ora?

Il giorno dopo la morte della regina, l'Accession Council - l'organo ufficiale per la proclamazione del successore di Elisabetta - si radunerà per formalizzare l'ascesa al trono del principe Carlo. Saranno tantissime le personalità presenti, tutte vestite a lutto, tra cui la prima ministra Liz Truss. Dopo tre giorni il principe Carlo, ora re, riceverà le condoglianze ufficiali da Westminster, sede del Parlamento, e in seguito inizierà il tour del Regno Unito, con prima tappa il parlamento scozzese.

I funerali

Visto che la regine morta nella sua residenza scozzese di Balmoral, verrà messa in atto l'operazione Unicorno. Il suo corpo verrà trasportato a Londra tramite treno reale dove verrà accolto dalla prima ministra e da vari ministri. Le campane in tutto il paese verranno ovattate per rendere il suono più cupo e funereo. Dopo quattro giorni, ci saranno le prove per la processione della bara da Buckingham Palace al palazzo di Westminster e il giorno dopo ci sarà la processione ufficiale. Allora la regina sarà posta per tre giorni a Westminster. I funerali avranno probabilmente luogo dieci giorni dopo il decesso, all'abbazia di Westminster. Oltre ai funerali ufficiali, si terranno due minuti di silenzio nazionali a mezzogiorno e almeno due processioni sia a Londra sia a Westminster. La regina verrà sepolta nella cappella commemorativa di Re Giorgio VI a Windsor.

Il giorno dei funerali numerosi servizi inglese, tra cui la borsa e numerose banche, saranno chiuse. Inoltre, questa giornata diventerà festa nazionale.





Altri sviluppi Altri sviluppi Mosca potenzia l'esportazione di gas verso la Cina Questo contenuto è stato pubblicato il 07 set 2022 La compagnia russa Gazprom e la cinese CNPC hanno firmato un accordo per l'uso esclusivo di rubli e yuan per la vendita di gas russo alla Cina.