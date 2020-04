"Lo Stato non ha mai abbandonato Genova", ha evidenziato il premier italiano Giuseppe Conte alla cerimonia per la ricostruzione di martedì. "Lo abbiamo solennemente detto a poche ore dalla tragedia: ero già qui, e abbiamo detto subito che Genova non sarebbe stata lasciata sola. Questa presenza è doverosa ma sono qui anche con grande piacere perché oggi suturiamo una ferita".

"Consola vedere che questa opera è nata da un grande lavoro collettivo e che sia stata realizzata in tempi molto brevi", ha commentato lunedì l'architetto del Ponte di Genova, Renzo Piano. Un "simbolo dell'Italia che non si arrende, della Liguria che non si è mai fermata nonostante tutto, portando nel cuore le 43 vittime del Ponte Morandi", aveva dichiarato da parte sua il governatore della Regione, Giovanni Toti.

Il Ponte per Genova dopo la posa in opera dell'ultima campata.

È stata celebrata martedì a Genova la posa dell'ultima campata del nuovo viadotto sul Polcevera. Nella notte la struttura, già vestita dalla bandiera di San Giorgio, è stata illuminata con i colori della bandiera italiana. "Il ponte non è finito ma oggi celebriamo il ricongiungimento delle due parti della valle", "di ponente e di levante", ha dichiarato il commissario per la ricostruzione del ponte, e sindaco della Città, Marco Bucci.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ponte per Genova, la struttura è completa 28 aprile 2020 - 14:25 È stata celebrata martedì a Genova la posa dell'ultima campata del nuovo viadotto sul Polcevera. Nella notte la struttura, già vestita dalla bandiera di San Giorgio, è stata illuminata con i colori della bandiera italiana. "Il ponte non è finito ma oggi celebriamo il ricongiungimento delle due parti della valle", "di ponente e di levante", ha dichiarato il commissario per la ricostruzione del ponte, e sindaco della Città, Marco Bucci. "Consola vedere che questa opera è nata da un grande lavoro collettivo e che sia stata realizzata in tempi molto brevi", ha commentato lunedì l'architetto del Ponte di Genova, Renzo Piano. Un "simbolo dell'Italia che non si arrende, della Liguria che non si è mai fermata nonostante tutto, portando nel cuore le 43 vittime del Ponte Morandi", aveva dichiarato da parte sua il governatore della Regione, Giovanni Toti. "Lo Stato non ha mai abbandonato Genova", ha evidenziato il premier italiano Giuseppe Conte alla cerimonia per la ricostruzione di martedì. "Lo abbiamo solennemente detto a poche ore dalla tragedia: ero già qui, e abbiamo detto subito che Genova non sarebbe stata lasciata sola. Questa presenza è doverosa ma sono qui anche con grande piacere perché oggi suturiamo una ferita".