Tra le macerie, la magistratura cerca i reperti ritenuti la prova chiave per stabilire le cause del disastro. Monconi di calcestruzzo e fili d'acciaio da Genova viaggiano fino ai laboratori dell'EMPA (Istituto interdisciplinare di ricerca per le scienze dei materiali e la tecnologia) di Dübendorf, Zurigo, dove sono sottoposti a una super perizia.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il ponte spezzato Philippe Blanc, RSI - Falò 31 marzo 2019 - 15:00 Il parere degli esperti svizzeri chiamati a esaminare frammenti del ponte si intreccia con le testimonianze dei sopravvissuti, dei familiari delle vittime, dei soccorritori e di chi ha perso la casa, dando vita a questo documentario-inchiesta della trasmissione RSI 'Falò', nel quale la verità insegue le drammatiche storie dei protagonisti. Lara riceve un messaggio da Luigi: "Faccio l’ultima consegna e vengo a casa". Da quel momento soltanto il silenzio e poi l'ansia, che comincia a salire. È il 14 agosto 2018. Alle 11.36 crolla il Ponte Morandi di Genova. Il bilancio definitivo sarà di 43 morti, decine di feriti e 600 sfollati. La sciagura mette a nudo una gestione insufficiente della rete stradale italiana. L'indagine sul crollo di Genova stabilirà chi deve assumersi le responsabilità per questo caso. Tra le macerie, la magistratura cerca i reperti ritenuti la prova chiave per stabilire le cause del disastro. Monconi di calcestruzzo e fili d'acciaio da Genova viaggiano fino ai laboratori dell'EMPA (Istituto interdisciplinare di ricerca per le scienze dei materiali e la tecnologia) di Dübendorf, Zurigo, dove sono sottoposti a una super perizia. Un lavoro che la Radiotelevisione svizzera ha potuto seguire in esclusiva. 'Il ponte spezzato' è stato trasmesso dal settimanale di approfondimento della RSI Falò, giovedì 28 marzo 2019. Ospite in studio l'ingegnere e professore al Politecnico di Zurigo Bernhard Elsener, perito incaricato delle indagini del crollo del Ponte Morandi.