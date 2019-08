Scoprirlo, non è stato poi così difficile. È bastato dare un occhiata agli introiti registrati dalla casa editrice in questi ultimi tre anni e quelli delle stessa Raja, ufficialmente semplice traduttrice che lavora come freelance per la casa editrice. E che invece ha visto aumentare i suoi incassi del 150 per cento.

Chi è Elena Ferrante, scrittrice di fama mondiale e autrice della quadrilogia che inizia con "L'amica geniale"? Secondo alcuni sarebbe la partenopea Anita Raja. E anche un ricercatore letterario - che vive fra l'Engadina e la Germania- si è lasciato rapire da questo enigma. E ha scritto un libro. Il giornalista svizzero Nicola Bardola ha scritto un libro di 300 pagine sul questo enigma. Il libro si intitola, parafrasando, "Elena Ferrante - la mia geniale autrice". Nicola Bardola come un vero detective si è messo alla ricerca delle radici di Elena Ferrante. Visitando tra l'altro i luoghi descritti nei libri. Bardola, al termine della sua ricerca, conclude con una mezza dozzina di possibili varianti: "Soprattutto alla fine dei singoli capitoli, combino le indicazioni che Elena Ferrante potrebbe essere questa o quella. Ci sono diverse possibilità, e una che mi piace molto - racconta Bardola - è che un collettivo ha scritto la tetralogia" Ipotesi del Sole 24 ore Secondo un'inchiesta del Sole24ore, Elena Ferrante tratterebbe Anita Raja, 63enne traduttrice partenopea, figlia di un'ebrea di origine polacca sfuggita all'Olocausto e trasferitasi a Napoli e moglie dello scrittore Domenico Starnone. Scoprirlo, non è stato poi così difficile. È bastato dare un occhiata agli introiti registrati dalla casa editrice in questi ultimi tre anni e quelli delle stessa Raja, ufficialmente semplice traduttrice che lavora come freelance per la casa editrice. E che invece ha visto aumentare i suoi incassi del 150 per cento.