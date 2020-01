Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La crisi senza fine del Movimento 5 Stelle 28 gennaio 2020 - 21:50 La crisi del Movimento Cinque Stelle, accentuata dal cospicuo calo dei consensi nei vari appuntamenti elettorali che si succeduti di continuo negli ultimi due anni, costituisce probabilmente la vera questione aperta che sta monopolizzando il mondo della politica. Tuttora partito di maggioranza relativa nelle due Camere, il M5S mantiene una presenza rilevante all'interno della compagine governativa e lo stesso presidente del Consiglio, pur non facendo parte organicamente della formazione pentastellata, da questa è stato indicato nelle trattative di governo. Ma all'indomani delle regionali di domenica in Emilia Romagna e Calabria, dove il M5S è ulteriormente sceso a percentuali che si aggirano attorno al 5%, è parso evidente che si pone un problema di equilibri all'interno dell'esecutivo e di rappresentatività nel paese. Soprattutto dopo le dimissioni cui è stato in un certo senso costretto il capo politico Luigi di Maio che hanno acuito il disorientamento dei militanti al quale sembra difficile rimediare, almeno a breve, con soluzioni convincenti. Su tutti questi temi e sul nuovo scenario bipolare che pare intravedersi nella vicina Repubblica il TG ha interpellato due firme del giornalismo italiano, Massimo Franco (Corriere della Sera) e Ilario Lombardo (La Stampa), nel servizio di Lorenzo Buccella.