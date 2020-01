Negli ultimi mesi Di Maio ha dovuto far fronte a diverse critiche in seno allo stesso M5S, eroso da molte defezioni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Di Maio lascia la guida del Movimento 5 Stelle 22 gennaio 2020 - 13:28 Luigi Di Maio annuncerà mercoledì le sue dimissioni da capo politico del Movimento 5 stelle. Ha anticipato la sua decisione in mattinata nella riunione con i ministri del M5S. L'annuncio ufficiale da parte di Di Maio è atteso nel pomeriggio. Il ministro degli esteri ha fatto sapere, tramite un post sulla sua pagina Facebook, che alle 17:00 parlerà di "cose importanti". La decisione arriva pochi giorni prima dell'appuntamento cruciale delle elezioni in Calabria e Emilia-Romagna, regione dove la Lega di Matteo Salvini ambisce a porre fine a decenni di dominio della sinistra. Una vittoria della destra potrebbe innescare le elezioni legislative anticipate ardentemente volute dall'ex ministro degli interni. Da tempo Di Maio è contestato all'interno del Movimento, eroso negli ultimi mesi da diverse defezioni. Primo partito d'Italia nelle legislative del marzo del 2018, quando aveva ottenuto il 32% dei consensi, oggi può contare, secondo i sondaggi, su un magro 16% delle intenzioni di voto. Le considerazioni del corrispondente da Roma della Radiotelevisione svizzera.