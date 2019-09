Secondo gli analisti il Conte bis godrà di una maggioranza parlamentare più risicata rispetto al precedente, in particolare al Senato dove disporrebbe di soli 167 voti su 315. Intanto però in giornata si terrà il primo Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi che indicherà l'ex premier democratico Paolo Gentiloni alla carica di commissario europeo per l'Italia.

Lunedì alla Camera e il giorno successivo al Senato è previsto il dibattito sulla fiducia per il via libera parlamentare al Conte bis che nelle intenzioni del premier dovrebbe durare per il resto della legislatura che si chiuderà nel 2023.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Entra in carica il Conte bis 05 settembre 2019 - 12:14 Il nuovo governo italiano, frutto dell'accordo intercorso tra M5S e Pd (con Leu), ha prestato giuramento al Quirinale ed è formalmente entrato in carica, dopo che mercoledì il premier incaricato Giuseppe Conte aveva sciolto la riserva e consegnato la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente del Consiglio, i 21 ministri (i dieci pentastellati, i nove democratici, il rappresentante di Liberi e uguali così come l'indipendente al Ministero degli interni) hanno pronunciato, nel corso della cerimonia svoltasi a partire dalle 10 nel salone delle Feste, la tradizionale formula di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle sue leggi. Da sottolineare la cordiale stretta di mano tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, i cui forti contrasti sulla nomina del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro hanno rischiato di compromettere fino all'ultimo la nascita del sessantaseiesimo esecutivo della Repubblica. Lunedì alla Camera e il giorno successivo al Senato è previsto il dibattito sulla fiducia per il via libera parlamentare al Conte bis che nelle intenzioni del premier dovrebbe durare per il resto della legislatura che si chiuderà nel 2023. Secondo gli analisti il Conte bis godrà di una maggioranza parlamentare più risicata rispetto al precedente, in particolare al Senato dove disporrebbe di soli 167 voti su 315. Intanto però in giornata si terrà il primo Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi che indicherà l'ex premier democratico Paolo Gentiloni alla carica di commissario europeo per l'Italia.