Alle 11.36, ora del crollo, la città si è fermata per un minuto, scandito da tutte le campane del capoluogo ligure e dalle sirene delle imbarcazioni in porto.

"Le vittime" del crollo sono "angeli della città: Genova non li dimenticherà mai.", ha detto l'arcivescovo della città, cardinale Angelo Bagnasco. "Abbiamo incisi nel cuore quei giorni, quell'apocalisse che ci ha lasciati senza respiro come se tutto fosse precipitato nel buio. La città rinnova il suo abbraccio ai familiari delle vittime perché non si sentano troppo soli".

Si è tenuta mercoledì a Genova la commemorazione delle vittime del crollo del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, a un anno dalla disgrazia avvenuta il 14 agosto del 2018. Celebrata in un capannone sotto la pila 9 del nuovo viadotto in costruzione, la cerimonia ha avuto inizio con la lettura dei nomi delle 43 persone che hanno perso la vita.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Genova ricorda le 43 vittime del crollo del Morandi 14 agosto 2019 - 13:35 Si è tenuta mercoledì a Genova la commemorazione delle vittime del crollo del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, a un anno dalla disgrazia avvenuta il 14 agosto del 2018. Celebrata in un capannone sotto la pila 9 del nuovo viadotto in costruzione, la cerimonia ha avuto inizio con la lettura dei nomi delle 43 persone che hanno perso la vita. "Le vittime" del crollo sono "angeli della città: Genova non li dimenticherà mai.", ha detto l'arcivescovo della città, cardinale Angelo Bagnasco. "Abbiamo incisi nel cuore quei giorni, quell'apocalisse che ci ha lasciati senza respiro come se tutto fosse precipitato nel buio. La città rinnova il suo abbraccio ai familiari delle vittime perché non si sentano troppo soli". Alle 11.36, ora del crollo, la città si è fermata per un minuto, scandito da tutte le campane del capoluogo ligure e dalle sirene delle imbarcazioni in porto. Alla commemorazione -oltre alle più alte cariche dello Stato, al governatore della Liguria e al sindaco della Città- hanno assistito decine di parenti delle vittime e soccorritori: il 14 agosto del 2018 ha segnato la vita di tutti loro. Presente anche l'imam di Genova Salah Hussein: due vittime del crollo erano di fede musulmana. Della tragedia, resta un'inchiesta con 71 indagati, e nessuno che paia volersi prendere la responsabilità di un crollo annunciato.