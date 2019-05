Nell’alta Valle Bedretto, nord-ovest del Ticino. la primavera non sembra ancora essere arrivata e in questo paesaggio ancora immerso nella neve sei uomini e tre mezzi della manutenzione delle strade cantonali sono al lavoro da due settimane per liberare la strada del Passo della Novena.

Come si riapre un passo montano per l'estate 10 maggio 2019 - 20:46 Muri di neve sul passo della Novena, nell'altro Ticino. Uomini e macchine sono al lavoro in un paesaggio ancora invernale per liberare la strada del passo. Nell’alta Valle Bedretto, nord-ovest del Ticino. la primavera non sembra ancora essere arrivata e in questo paesaggio ancora immerso nella neve sei uomini e tre mezzi della manutenzione delle strade cantonali sono al lavoro da due settimane per liberare la strada del Passo della Novena. Un lavoro che si annuncia ancora lungo, a causa dello spesso strato di neve, dura come la pietra. I 2'478 metri della cima del passo dovrebbero essere raggiunti a inizio giugno, ma è difficile dare una data precisa, che dipenderà anche dall’evoluzione della meteo.