Colonna da primato alla galleria del San Gottardo 19 maggio 2018 - 14:30 La chiusura della galleria del San Bernardino in concomitanza con il fine settimana prolungato (Pentecoste) ha avuto grosse conseguenze sulla viabilità al San Gottardo. La coda al portale nord del traforo ha toccato i 28 chilometri poco dopo mezzogiorno, eguagliando il record di Pentecoste del 1999. Il tempo di attesa prima di percorrere il tunnel era di circa 5 ore. La colonna era già di 16 chilometri alle 6 del mattino. A chi si reca in Italia viene consigliata la A9 del Sempione o il Gran San Bernardo. Grossi disagi alla viabilità sono stati segnalati anche al Seelisberg: il tunnel è stato momentaneamente chiuso a più riprese a cause del forte traffico. Più a sud ci sono alcuni chilometri di coda alla frontiera di Chiasso-Brogeda in direzione dell'Italia. La galleria del San Bernardino, sulla A 13, è chiusa da ieri a causa dell'incendio di un torpedone. Stando al servizio di informazioni stradali Viasuisse, il traforo potrebbe rimanere impraticabile per tutto il fine settimana. I veicoli vengono fatti transitare sul passo. La coda a Splügen in direzione sud è di 5 chilometri. Ieri bloccata la galleria del San Bernardino