Ecco perché Brienz deve affrontare un’altra enorme frana

EPA/GIAN EHRENZELLER

Il villaggio grigionese di Brienz è nuovamente esposto alla minaccia di una frana che incombe sulla sua testa e la popolazione dovrà lasciare le sue case entro domenica. Il capo geologo che monitora i rischi afferma che l'instabilità della parete montuosa è un fenomeno locale che non ha nulla a che fare con il cambiamento climatico.

6 minuti

Simon Bradley

Nato a Londra, Simon è un giornalista multimediale che lavora per swissinfo.ch dal 2006. Parla francese, tedesco e spagnolo e scrive di scienza, tecnologia e innovazione. Julie Hunt Julie ha lavorato come reporter radiofonica per la BBC e per radio indipendenti in tutto il Regno Unito prima di arrivare a Radio Svizzera internazionale, diventata poi swissinfo.ch, come produttrice. Dopo la scuola di cinema ha lavorato come realizzatrice cinematografica indipendente. È a swissinfo.ch dal 2001.

Gli occhi della Svizzera sono di nuovo puntati su Brienz, dove i movimenti nella parte superiore del pendio di ghiaia che sovrasta il piccolo villaggio del cantone dei Grigioni hanno subito una forte accelerazione nelle ultime settimane. Recenti misurazioni hanno mostrato che la parte superiore del cumulo di macerie si è spostata molto più velocemente di prima, a volte fino a 40 cm al giorno, come riferisce la televisione pubblica svizzera SRF.

Le autorità locali temono che fino a 1,2 milioni di metri cubi di roccia possano precipitare sul villaggio, che l’anno scorso ha evitato per un soffio un’enorme frana. In considerazione dell’imminente minaccia, è stato dichiarato un livello di allerta “arancione” ed è stato organizzato un altro sfollamento preventivo delle persone residenti.

Keystone / Gian Ehrenzeller

Il consiglio comunale ha deciso di evacuare il villaggio entro le ore 13 di domenica 17 novembre. Tutti i 100 residenti devono lasciare il villaggio. L’allontanamento dovrebbe durare diversi mesi.

L’ultima evacuazione di Brienz risale al maggio 2023, quando fino a 2 milioni di metri cubi di roccia minacciavano di crollare dal fianco della montagna che sovrasta il secolare villaggio, che si trova a cavallo tra le zone di lingua tedesca e romancia della regione dei Grigioni orientali.

+ Il villaggio evacuato è stato risparmiato dalla caduta di enormi masse rocciose a Brienz

La notte del 16 giugno 2023, 1,2 milioni di metri cubi di roccia si sono staccati in un’enorme colata, che si è fermata a pochi passi dal villaggio. Alcune settimane dopo, gli abitanti e le abitanti di Brienz sono rientrati nelle loro case.

Il servizio del TG della RSI del 9 novembre 2024:

Contenuto esterno

Il geologo Stefan Schneider, che sta monitorando da vicino gli eventi, ha sottolineato che frane come quella di Brienz sono comuni nella regione. L’instabilità della montagna, inoltre, non ha nulla a che fare con il cambiamento climatico.

Il fenomeno risale a molti anni fa: la prima colata detritica registrata a Brienz risale al 1878. All’epoca, masse di roccia di dimensioni simili si muovevano verso il villaggio di circa quattro metri al giorno. Questo fenomeno è continuato per 18 mesi, finché la frana si è fermata a 100 metri dal villaggio.

Il pericolo è dovuto a una questione locale

Da allora si sono verificate regolarmente frane di varie dimensioni e cadute di massi, ha spiegato il geologo. Anche il sottosuolo del villaggio si muove da molti decenni.

Keystone / Gian Ehrenzeller

“Alcuni ritengono che l’inverno nevoso del 1999 possa aver influito notevolmente sui movimenti”, ha dichiarato Schneider all’agenzia di stampa Keystone-ATS.

Quando grandi quantità di neve si sciolgono e l’acqua si infiltra nel terreno, si forma una miscela pericolosa, ha spiegato. L’altopiano su cui si trova Brienz è costituito da scisti e flysch, un termine locale per descrivere un tipo di roccia molto morbida. Se l’acqua vi si mescola, “si forma un fango denso”, ha detto il geologo.

Insieme all’angolo delle formazioni rocciose sotterranee, questo fa sì che la montagna sopra Brienz, e il villaggio stesso, scivolino lentamente verso il basso. Storicamente si è spostata di circa 2,5 metri all’anno verso valle, ha aggiunto.

Clima estremo

Studi recenti suggeriscono che i cambiamenti climatici stanno intensificando i rischi naturali in montagna, ponendo sfide importanti per la regione alpina. La caduta di massi nella regione alpina è aumentata negli ultimi decenni, il permafrost si sta sciogliendo e i ghiacciai si stanno ritirando.

Schneider ha detto che le condizioni meteorologiche estreme – precipitazioni più abbondanti del normale e più frequenti in montagna – legate al cambiamento climatico non hanno un effetto diretto sulla velocità con cui le rocce scivolano a valle. Sono invece i lunghi periodi di condizioni meteorologiche estreme, come estati molto umide o inverni molto nevosi, che sembrano avere un impatto. Ma questi non sono direttamente attribuibili al cambiamento climatico, ha insistito.

+ Le frane più letali in Svizzera

Anche la frana di Brienz non può essere attribuita allo scongelamento del permafrost, ha detto il geologo. Il villaggio alpino, situato a un’altitudine di 1’100 metri, è troppo basso; il permafrost si trova solo ad altitudini di 2’300 metri e oltre.

Dopo i drammatici eventi dello scorso anno, esperti ed esperte hanno lavorato su possibili soluzioni per prevenire ulteriori frane e proteggere il villaggio.

Un suggerimento per rallentare la frana potrebbe consistere in un tunnel di drenaggio per estrarre l’acqua dalla roccia sotto Brienz e stabilizzare così l’area circostante. Per dare la possibilità a geologi e ingegneri di valutare il progetto, è già stato scavato un tunnel esplorativo. Il tunnel sarà prolungato di 1,6 km e il costo dell’intero progetto è stimato in 40 milioni di franchi svizzeri. Il problema è che il progetto non sarà in grado di prevenire i pericoli imminenti.

+ Come proteggere persone e villaggi dalle colate detritiche in Svizzera

Sono state suggerite anche altre idee, come la costruzione di un muro di protezione all’esterno del villaggio o l’organizzazione di un’esplosione controllata per innescare una frana e ridurre il rischio. Schneider non è convinto dell’uso della dinamite sul pendio per due motivi.

“Uno è la sicurezza”, ha detto a SRF. “L’esplosione richiederebbe il posizionamento di esplosivi al di sopra del pendio. Questo è troppo pericoloso. Il secondo è quasi un problema di assicurazione. Se qualcuno lo fa esplodere e il villaggio viene colpito, la persona che ha innescato la detonazione è responsabile. Sono questioni sociali e politiche che dobbiamo discutere, ma non sono facili”.

Keystone / Michael Buholzer

Tradotto con l’aiuto di DeepLfra