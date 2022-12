Un Consiglio federale collaborativo

L'immagine è di Matthieu Gafsou, scelto da Alain Berset. Keystone / Matthieu Gafsou

È stata rivelata la foto ufficiale del Consiglio federale. Essa veicola un messaggio di collaborazione armoniosa dei membri del Governo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 dicembre 2022 - 18:00

tvsvizzera.it/mrj

Ecco la foto ufficiale del Consiglio federale per il 2023, scattata da Matthieu Gafsou, che si è ispirato alla pittura di genere del XVII secolo e alla Scuola di fotografia di Düsseldorf. Il messaggio che vuole trasmettere è che, benché abbiano punti di vista diversi, i membri del Governo collaborano armoniosamente e si adoperano assieme per il bene della Svizzera

I sette membri del Consiglio federale – Albert Rösti, Ignazio Cassis, Viola Amherd, Alain Berset, Guy Parmelin, Karin Keller Sutter ed Elisabeth Baume-Schneider – e il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr sono attorno a un grande tavolo, su cui si trovano una bussola, una carta della Svizzera e un'edizione rilegata della Costituzione federale.

Quest'ultima, che rappresenta la base per l'attività dell'Esecutivo, festeggia nel 2023 il suo 175mo anniversario. Alain Berset – Presidente della Confederazione per il 2023 – è al centro, ma posto su un piano di parità con gli altri membri del Governo. "Il paesaggio sullo sfondo simboleggia il mondo esterno e l'interazione tra il Consiglio federale e il Popolo", si legge in una nota odierna. I fogli sospesi in aria riportano una poesia di Charles-Ferdinand Ramuz e simbolizzano discretamente la confusione e le tensioni che oggi sembrano essere molto più presenti nel mondo rispetto al passato.

"In un periodo di incertezza e crisi – spiega Berset, citato nel comunicato – la fotografia ufficiale del Consiglio federale deve rassicurare, ma con sobrietà. Deve mostrare l'unità del Consiglio federale e la buona collaborazione che regna tra i suoi membri nella diversità dei punti di vista".

La foto, che è stata stampata in 40'000 esemplari, può essere scaricata o ordinata dal sito admin.ch, dove è disponibile anche un breve video sulla creazione dell'immagine.

