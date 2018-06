Il segretario di Stato Mike Pompeo, su Twitter, si è detto "orgoglioso del lavoro del team del Dipartimento di Stato", menzionando "sostanziali e dettagliati meeting" tenuti da Sung Kim, ex ambasciatore in Corea del Sud ed ex capo negoziatore sul nucleare del Nord, richiamato poche settimane fa d'urgenza dalle Filippine dove guida la rappresentanza diplomatica degli Usa.

Ottimismo a Singapore 11 giugno 2018 - 12:15 Usa e Corea del Nord sono al lavoro sugli ultimi dettagli per lo storico summit di domani tra Donald Trump e Kim Jong-un: le delegazioni delle due parti si stanno incontrando all'hotel Ritz Carlton di Singapore. Intanto, emergono i primi dettagli dell'incontro tra i leader. Ad esempio, alla stretta di mano iniziale alle 9 (3 in Svizzera), Trump e Kim terranno il primo "faccia a faccia" coi rispettivi traduttori in una sessione che potrebbe durare due ore aperta con ogni probabilità anche ai rispettivi consiglieri. I lavori delle due delegazioni andranno avanti nel pomeriggio con un nuovo round di colloqui. Il segretario di Stato Mike Pompeo, su Twitter, si è detto "orgoglioso del lavoro del team del Dipartimento di Stato", menzionando "sostanziali e dettagliati meeting" tenuti da Sung Kim, ex ambasciatore in Corea del Sud ed ex capo negoziatore sul nucleare del Nord, richiamato poche settimane fa d'urgenza dalle Filippine dove guida la rappresentanza diplomatica degli Usa. Dalle foto delle riunioni postate da Pompeo si rileva che a capo della delegazione del Nord c'è Choe Son-hui, vice ministro degli esteri, impegnata da anni nelle relazioni con Washington e soprattutto autrice della dura nota che, dando dello "stupido" al vicepresidente Mike Pence, aveva spinto Trump a ribaltare il tavolo e a cancellare il summit di Singapore "per la rabbia tremenda e l'aperta ostilità" mostrata dal Nord. Pace duratura sulla penisola coreana Intanto secondo i media di Pyongyang, il leader nordcoreano Kim Jong-un nell'imminente summit discuterà una "nuova" relazione tra il Nord e gli Stati Uniti. Kim e Trump, scrive tra gli altri l'agenzia Kcna, scambieranno vedute e opinioni su come costruire "un meccanismo di pace duratura e permanente sulla penisola coreana" perseguendo anche l'obiettivo della denuclearizzazione. Gli Usa "restano impegnati sulla completa, verificabile e irreversibile denuclearizzazione della penisola coreana", scrive su Twitter a questo proposito il segretario di Stato Mike Pompeo, in vista degli incontri preparatori tra le delegazione di Stati Uniti e Corea del Nord.