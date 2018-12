Senza questa intesa vi sarebbero delle limitazioni e dei freni”, sottolinea Balzaretti, che in merito aggiunge: “Ora il Consiglio federale ha deciso di mettere in consultazione il documento e la discussione dovrà essere affrontata dai parlamentari, dai cantoni, dall’economia e dalla società civile”.

“Una tra le misure più importanti riguarda proprio il provvedimento che permette di evitare ostacoli tecnici al commercio con altri paesi dell’UE; un accordo, in sintesi, che ci consente di certificare i prodotti realizzati nella Confederazione come conformi alle normative del mercato europeo.

“Abbiamo quasi un miliardo di franchi di scambi quotidiani di merci e quasi un altro miliardo di scambi quotidiani di servizi, soprattutto con la Germania, la Francia e l’Italia. Se noi non riusciamo a fare in modo di mantenere i contatti con questi mercati, altre realtà prenderanno il nostro posto e noi perderemo pian piano piazze, non solo commerciali, importanti”, osserva il segretario di Stato, e responsabile dei negoziati con l’Unione Europea, il ticinese Roberto Balzaretti.

L’Accordo quadro istituzionale, messo in consultazione dal Consiglio federale, è di fondamentale importanza per la Confederazione. Ne è convinto Roberto Balzaretti, che ha definito attraverso una metafora l’intesa: “l’accordo è una sorta di olio nuovo messo in un motore che ha 15 anni; un buon motore, solido, che per girare al meglio, però, necessita un nuovo lubrificante, che consenta all’automobile svizzera di essere sempre competitiva”.

