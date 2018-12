Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'Ue pronta a prolungare l'equivalenza alla borsa svizzera 11 dicembre 2018 - 20:26 La Commissione europea ha discusso martedì la possibilità di prorogare di sei mesi l'equivalenza concessa alla borsa svizzera. In tal modo la Confederazione avrebbe il tempo di concludere un accordo quadro. "E' solo una discussione", ha voluto sottolineare il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas. L'Esecutivo europeo non ha ancora preso una decisione definitiva, quest'ultima potrebbe essere presa il prossimo lunedì. "E' un gesto di buona volontà da parte nostra", ha detto all'agenzia Reuters una fonte vicina al dossier. Se la Commissione europea propone effettivamente una proroga temporanea dell'equivalenza borsistica, deve comunque presentare la proposta agli Stati membri dell'UE per l'approvazione, che potrebbe essere presa entro pochi giorni. Senza una proroga, l'equivalenza borsistica scadrà automaticamente il 31 dicembre. Dopo quella data sarebbe quindi illegale per i banchieri con sede nell'UE negoziare azioni sulla borsa elvetica.