Meno preoccupati, per ora, sono i ricchi californiani: per 3'000 dollari al giorno, sono disponibili pompieri privati che tengono al sicuro le proprietà milionarie.

Intanto, 2,7 milioni di abitanti sono al buio in quello che è più grande blackout preventivo della storia [leggi cos'è nell'articolo correlato]. Le fiamme sono divampate mercoledì proprio in seguito al malfunzionamento di una linea della PG&E.

"Siamo in posizione difensiva contro Madre Natura", ha detto il portavoce dei pompieri Jonathan Cox, assicurando almeno che le evacuazioni si sono svolte senza intoppi. Nelle strutture allestite per ospitare gli evacuati, prestano soccorso e aiuto La Croce Rossa e i volontari.

Il timore delle autorità è che le fiamme possano dilagare in aree che non bruciano da decenni, e quindi con una vegetazione rigogliosa, o danneggiare la produzione vinicola.

Il governatore della California ha esteso domenica lo stato d'emergenza all'intero territorio dello Stato americano, dove a causa degli incendi sono state evacuate 200'000 persone. I pompieri sono impegnati 24 ore su 24, ma a causa dei forti venti non riescono neppure a contenere gran parte del fronte delle fiamme. Testimoni descrivono il disastro come qualcosa di "mai visto prima".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Incendi in California, 200'000 sfollati 28 ottobre 2019 - 13:10 Il governatore della California ha esteso domenica lo stato d'emergenza all'intero territorio dello Stato americano, dove a causa degli incendi sono state evacuate 200'000 persone. I pompieri sono impegnati 24 ore su 24, ma a causa dei forti venti non riescono neppure a contenere gran parte del fronte delle fiamme. Testimoni descrivono il disastro come qualcosa di "mai visto prima". Il timore delle autorità è che le fiamme possano dilagare in aree che non bruciano da decenni, e quindi con una vegetazione rigogliosa, o danneggiare la produzione vinicola. "Siamo in posizione difensiva contro Madre Natura", ha detto il portavoce dei pompieri Jonathan Cox, assicurando almeno che le evacuazioni si sono svolte senza intoppi. Nelle strutture allestite per ospitare gli evacuati, prestano soccorso e aiuto La Croce Rossa e i volontari. Intanto, 2,7 milioni di abitanti sono al buio in quello che è più grande blackout preventivo della storia [leggi cos'è nell'articolo correlato]. Le fiamme sono divampate mercoledì proprio in seguito al malfunzionamento di una linea della PG&E. "Stiamo usando tutte le nostre risorse e ci stiamo coordinando con diverse agenzie per la risposta più adatta", ha spiegato il governatore Gavin Newsom. Meno preoccupati, per ora, sono i ricchi californiani: per 3'000 dollari al giorno, sono disponibili pompieri privati che tengono al sicuro le proprietà milionarie.