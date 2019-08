"Questo è un ricordo dell'America", dice il signor Bognuda al regista Victor Tognola, indicando il suo cappello. (RSI-SWI)

Quattro emigrati ticinesi in California e un figlio di emigrati. Ovvero: cinque cowboy. I loro aneddoti di mungitori e guardiani di bestiame nei ranch della California, del Nevada e dell'Arizona, furono raccolti dalla Radiotelevisione svizzera RSI in questo filmato del 1965.

La Svizzera italiana ha una lunga storia di emigrazione. Inizialmente diretta perlopiù in ItaliaLink esterno, in parte stagionale, contemplava artigiani specializzati come spazzacamini, ramai, cioccolatai, fornaciai, arrotini e vetrai.

Ma la dura vita rurale del sud delle Alpi spinse poi decine di migliaia di persone a cercare fortuna lontano da casa. Dal XIX secolo, molti emigrarono verso gli Stati Uniti, l'Australia e il Sudamerica [cfr. dossierLink esterno di swissinfo.ch].

La California fu una delle mete predilette. Molti ticinesi vi lavorarono come mungitori, guardiani o allevatori di bestiame (in ranch dei quali più tardi divennero talvolta proprietari). Un'emigrazione, questa, che si estese alla prima metà del Novecento.

È proprio alcuni di questi cowboy che il regista Victor Tognola decide di incontrare per farsi raccontare le loro avventure oltreoceano. Siamo a metà anni Sessanta: chi voleva rientrare in Ticino è rientrato; altri si sono stabiliti per sempre in America.





I titoli di testa del documentario, scritti su palloncini fatti scoppiare con finti colpi di pistola.

(RSI-SWI)

Il primo emigrato racconta del gran caldo, dei colleghi messicani, e di come rinunciò a visitare il loro Paese per via degli strascichi della rivoluzione.

Il secondo spiega di aver curato, lì dove "le bestie erano grandi quasi il doppio", circa 800 bovini, e ricorda di quella volta che fu rincorso per due chilometri da un toro.

Un terzo cowboy conferma: è un mestiere per il quale bisogna avere pratica e anche un po' di coraggio, perché può essere pericoloso.



Quello di mungitore era invece un lavoro particolarmente duro per le mani. Un ticinese nato in Nevada dà un'idea dei ritmi di mungitura: 300 litri di latte al giorno a persona. L'ultimo emigrante intervistato ammette di aver lasciato l'impiego per il dolore.





(1) Servizio d'archivio della RSI con interviste a ticinesi emigrati che hanno munto o allevato bovini in California

'Storie di cow-boy', di Victor Jerko Tognola, fu trasmesso dalla Radiotelevisione svizzera RSI il 10 ottobre del 1965. Fine della finestrella

tvsvizzera.it/ri con RSI (Teche)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.