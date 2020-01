I roghi, senza precedenti per ampiezza e per durata, hanno finora provocato la morte di una trentina di persone. Viene inoltre stimato a oltre un miliardo il numero di animali finora uccisi dalle fiamme.

Le precipitazioni non potranno che favorire l'operato dei pompieri, impegnati ormai da settimane in un'intensa lotta contro le fiamme. L'intensità delle precipitazioni è risultata buona segnatamente nel sud-est del paese, dove sono localizzati i focolai più estesi.

Un po' di tregua in Australia 16 gennaio 2020 - 13:16 La pioggia è finalmente arrivata su alcune delle regioni dell'Australia in stato d'emergenza a causa dei violenti incendi forestali. Le precipitazioni non potranno che favorire l'operato dei pompieri, impegnati ormai da settimane in un'intensa lotta contro le fiamme. L'intensità delle precipitazioni è risultata buona segnatamente nel sud-est del paese, dove sono localizzati i focolai più estesi. "Questa pioggia non spegnerà tutti i focolai, ma contribuirà a contenerli", sottolinea il servizio rurale di lotta contro gli incendi dello Stato del Nuovo Galles del sud. I roghi, senza precedenti per ampiezza e per durata, hanno finora provocato la morte di una trentina di persone. Viene inoltre stimato a oltre un miliardo il numero di animali finora uccisi dalle fiamme. Tuttavia, la situazione rimane drammatica. Martedì l’ufficio meteorologico nazionale ha dichiarato che “bisognerà attendere fino a marzo per ricevere un quantitativo di pioggia sufficiente a fare rientrare l’emergenza”.