In Australia si infiammano anche le proteste 10 gennaio 2020 - 20:45 Mentre si combatte quella che è forse la peggior crisi di roghi di sempre in Australia, venerdì a Sydney, ma anche a Canberra e Melbourne, migliaia di cittadini sono scesi nelle strade per protestare contro l’immobilismo del Governo sul cambiamento climatico a fronte dei devastanti incendi che stanno incenerendo la fauna selvatica e inquinando l’aria. L'Australia vive altre ore difficilissime a causa degli incendi che devastano soprattutto gli Stati orientali e si appresta ad affrontare altre giornate drammatiche. Lo ha dichiarato il primo ministro Scott Morrison, anche in vista del nuovo aumento delle temperature e dell'arrivo di forti venti. Nella notte l'Australia è stata particolarmente bersagliata dalle fiamme, isolando la principale città. Diversi residenti hanno passato la notte fuori casa. Negli Stati di Victoria e Nuovo Galles del Sud le autorità hanno esortato le persone a lasciare le proprie case “per evitare tragedie” in alcune zone. Da settembre, almeno 27 persone sono morte nei roghi che hanno mandato in cenere oltre 10 milioni di ettari di vegetazione. Proteste contro il primo ministro Morrison I manifestanti hanno preso di mira in particolare il primo ministro conservatore Scott Morrison, reo di aver indebolito l’impegno australiano nei confronti dell’accordo sul clima raggiunto a Parigi e accusato di essere un negazionista climatico, oltre che un difensore dell'industria del carbone. Le strade principali di Sydney sono state bloccate mentre i manifestanti cantavano "ScoMo deve andarsene", riferendosi a Morrison, mentre altri sventolavano slogan come "Non c'è un clima B" e "Salvateci da questo inferno". Da parte sua il premier ha ripetutamente respinto ogni critica, non nascondendo tutta la sua delusione in merito alla sovrapposizione del tema degli incendi a quello degli obbiettivi di riduzione delle emissioni australiane. "Non vogliamo distruggere i posti di lavoro, l'economia, gli obiettivi e i traguardi economici, anche perché non cambierebbe certo la realtà degli incendi che ci sono stati in Australia", ha affermato. Ecco servizio e immagini su questa giornata australiana: