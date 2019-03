Come si desume dalle immagini, l'apparecchio è un elicottero birotore Vertol tipo 44B ("banana volante"). Poteva trasportare 15 passeggeri e a detta di Giambelli impiegò, per il volo inaugurale, 35 minuti.

Presidente fu nominato il vicesindaco Agostino Giambelli, ingegnere ricordato per il suo grande contributo alla nascita della metropolitana di Milano, e che vediamo insieme ad altre autorità in questo filmato tratto dalle Teche RSI.

A disporre di un vero eliporto, ovvero lo scalo di Lugano-Agno, era la più piccola delle due città. Milano fece invece allestire uno spiazzo per decolli e atterraggi in via Restelli, non sufficientemente discosto dall'abitato per evitare lamentele.

