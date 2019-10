Un dipinto di Banksy è stato venduto all'asta da Sotheby's di Londra a 11,1 milioni di euro, una cifra record per l'artista britannico noto soprattutto per i suoi provocatori murales da strada. Si tratta di "Devolved Parliament", che raffigura, in stile accademico, la Camera dei comuni di Westminster in cui i deputati sono mostrati come scimpanzé.

Il grande quadro di Banksy tenuto da due addetti della casa d'aste Sotheby's.

Il precedente record per un'opera di Banksy apparteneva a "Keep it Spotless", che nel 2008 andò all'incanto per Sotheby's a New York per 1,8 milioni di dollari.

La base d'asta per il quadro, che, quando è apparso, ha fatto impennare l'interesse in sala e anche online dopo una seduta senza patemi, era stata fissata a 1,5-2 milioni di sterline al massimo. "Oggi abbiamo fatto la storia", ha commentato il battitore quando la vendita per Banksy si è chiusa alla cifra record.

Il dipinto, largo quasi quattro metri e mezzo e alto due e mezzo, raffigura un parlamento di scimmie, con un titolo che è un gioco di parole: "Devolved Parliament" cioè 'devoluto', ma con un'allusione a un regresso evolutivo rappresentato dalle scimmie. Fu dipinto nel 2009 ed esposto a Bristol, città natale di Banksy.

Un anno fa esattamente, un'altra opera di Banksy, "Girl with Balloon" (Ragazza con palloncino) fece clamorosamente notizia quando, durante l'asta del solito Sotheby's, davanti ai presenti esterrefatti, l'opera fu distrutta da un tritacarta nascosto nella cornice.

