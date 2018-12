Tutti insieme per un varietà musicale col quale non solo l' allora TSILink esterno girò a colori, ma sperimentò un formato, candidandolo al concorso televisivo 'Rosa d'oro' di Montreux.

'Let's go' è un programma di canzoni, introdotto da una sigla montata in stile videoclip e le cui esibizioni sono inframezzate da brevi performance di danza o brevi scene senza dialogo.

Verrebbe da scrivere: "così, nel 1967, nacque la TV a colori in lingua italiana" (la RAI abbandonò il bianco e nero quasi 10 anni dopo). Se non fosse che in questo varietà, di parlato e quindi di lingua, non ce n'è.

È il momento di rispolverare, dagli archivi della Radiotelevisione svizzera, la prima trasmissione TV a colori. Molti, per la verità, la videro in bianco e nero. Ma fu utile a sperimentare la nuova tecnica di diffusione e nuovi linguaggi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Let's go!, la prima trasmissione a colori 25 novembre 2018 - 11:00 È il momento di rispolverare, dagli archivi della Radiotelevisione svizzera, la prima trasmissione TV a colori. Molti, per la verità, la videro in bianco e nero. Ma fu utile a sperimentare la nuova tecnica di diffusione e nuovi linguaggi. Verrebbe da scrivere: "così, nel 1967, nacque la TV a colori in lingua italiana" (la RAI abbandonò il bianco e nero quasi 10 anni dopo). Se non fosse che in questo varietà, di parlato e quindi di lingua, non ce n'è. 'Let's go' è un programma di canzoni, introdotto da una sigla montata in stile videoclip e le cui esibizioni sono inframezzate da brevi performance di danza o brevi scene senza dialogo. Un cast stellare per la TV del futuro La scenografia, a tinte volutamente forti, riproduce quello che pare essere l'atelier o una 'factory' di artisti (tutt'attorno si vedono fumetti, quadri, luci di posa, una cinepresa). Il cast comprende, tra gli altri, Sonny & Cher, Françoise Hardy, Caterina Caselli, Sandie Shaw, Dionne Warwick, Nino Rosso, i primi ballerini della Scala Bruno Telloli e Giancarlo Morganti e il pittore Salvatore Fiume. Tutti insieme per un varietà musicale col quale non solo l'allora TSI girò a colori, ma sperimentò un formato, candidandolo al concorso televisivo 'Rosa d'oro' di Montreux. 'Let's go' fu diffuso dalla TSI il 27 marzo del 1967, anticipando l'inizio ufficiale delle trasmissioni a colori del 1° ottobre 1968. Il programma è di Gigi Grigioni, Enzo Regusci e Grytzco Mascioni. Coreografie di Floria Torrigiani.