Emergenza alluvioni in Gran Bretagna 17 febbraio 2020 - 12:38 È sempre emergenza nelle contee dell'Inghilterra sud-occidentale e centrale e del Galles meridionale, le più colpite dalla tempesta Dennis, abbattutasi sul Regno come su altri Paesi europei nel weekend. La coda della bufera - segnata da venti meno forti di Ciara, ma da piogge torrenziali più intense - è seguita dal Met Office che mantiene in vigore una serie di allerta locali: con circa 300 allarmi legati a straripamenti di corsi d'acqua, inondazioni e frane. I danni più gravi si registrano nel Galles del sud, l'unica area in cui ieri è stata decretata un'allerta di colore rosso, con minacce potenzialmente mortali, e dove in effetti si conta finora l'unica vittima diretta accertata del maltempo, stando ai dati ufficiali: un uomo travolto da un torrente in piena. Una donna resta peraltro dispersa nella contea inglese del Worcestershire, pure gravemente colpita. Mentre si contano molti edifici danneggiati o evacuati, con evacuazioni tuttora in corso e l'ausilio di militari ai team di soccorso. Rimangono intanto bloccate diverse linee ferroviarie e strade sulla dorsale ovest del Regno Unito. Mentre il traffico aereo appare in ripresa dopo i ritardi e gli annullamenti di ieri, su cui - nello scalo londinese di Heathrow - ha inciso anche un ennesimo temporaneo intoppo al sistema informatico. Ecco le immagini nel sevizio del Tg.