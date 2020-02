Da un punto di vista geografico, il Canton Ticino è in Italia. Culturalmente, vi è molto legato. Ma da oltre cinque secoli appartiene alla Svizzera, benché solo dal 1803 come territorio unitario e con dignità di Cantone sovrano. Perché? E come si visse, a sud delle Alpi, negli anni tra la Riforma e la Rivoluzione francese? Lo racconta un vecchio filmato della RSI intitolato 'Dall'Italia svizzera alla Svizzera italiana'.





(RSI-SWI)

La Svizzera italiana, come è intesa oggi, comprende anche le valli italofone dei Grigioni (che hanno una storia un po' diversa, e che forse un giorno racconteremo).

Questo documentario illustrato è dedicato invece ai soli cosiddetti baliaggi italianiLink esterno, che corrispondono grossomodo agli attuali distretti del Ticino. Quattro di essi furono a lungo proprietà (e posti sotto il dominio condiviso) di 12 cantoni svizzeri; tre appartennero a Uri, Svitto e Nidvaldo e il baliaggio di Leventina al canton Uri.



"Gli Svizzeri vagheggiavano di una terra promessa, fertile".

(RSI-SWI)

Le Terre a sud delle Alpi erano state in parte conquistate nel '400, in parte ottenute nel 1512, quando l'esercito svizzero cacciò i francesi dalla Lombardia e pose sul trono del Ducato di Milano Massimiliano Sforza. Gli Svizzeri riuscirono a mantenerle nonostante la sconfitta del 1515 a Marignano (battaglia che pose fine alle loro mire espansionistiche). La Pace perpetua siglata con Francesco I re di Francia le assicurò definitivamente i baliaggi.

A volo d'angelo, il documentarioLink esterno mostra cos'erano queste terre. Dalla Leventina (la cui prosperità era legata alle carovane trainate da muli e cavalli che intraprendevano il passo del San Gottardo, riempiendo le locande e i magazzini per le merci) al baliaggio di Mendrisio (una campagna disseminata di viti e gelsi, coltivata da fittavoli), passando per un piano di Magadino non ancora bonificato (vi regnavano febbri e malaria) e un Monte Ceneri infestato di briganti.





La prosperità di Airolo, Faido e Giornico (Leventina) era in buona parte legata alle carovane che oltrepassavano il San Gottardo. Ci volevano giorni per risalire la valle fino ai piedi del Passo. (RSI-SWI)

Magadino era un florido porto: vi passavano molte merci dirette a Milano o Pavia, via Lago Maggiore-fiume Ticino. Ma per quanto i baliaggi italiani potessero contare su tre piccole città (Locarno, Bellinzona, Lugano) e un paio di regioni di buona agricoltura, "il resto erano valli sperdute e selvagge povere di terreni, montagne scoscese e rocciose e qualche fondovalle devastato" o malsano. Non proprio una terra promessa: gli uomini emigravano a frotte e a lavorare la terra restavano le donne.





(RSI-SWI)

Un lungo passaggio è dedicato alla figura del landfogto (o balivo), il rappresentante del potere dei cantoni, che spesso comprava la carica all'asta. Giurando di non usurpare i beni dei sudditi, si impegnava a governare e garantire la sicurezza in cambio di uno stipendio modesto. Non poteva neppure accettare grandi doni né promulgare leggi.

Tuttavia, dopo due anni nei baliaggi, difficilmente tornava a casa con le tasche vuote, poiché rivestiva la funzione di giudice e la sua residenza era anche tribunale e prigione [immagine]. Poiché intascava un'alta percentuale sulle multe, non di rado commutava e pene detentive in multa, con buona pace del condannato che evitava la prigione.





(1) Filmato d'archivio RSI sulla storia della Svizzera italiana, dal Ducato di Milano ai baliaggi al canton Ticino

I sudditi dei baliaggi italiani non avevano obblighi militari e pagavano poche tasse. Ma le regioni che componevano l'attuale cantone Ticino rimasero reciprocamente estranee per secoli.

Tutto cambiò in pochi anni, in età napoleonica. Dalla Repubblica elvetica -un regime politico imposto dalla Francia nel 1798, che rese Lugano e Bellinzona circoscrizioni amministrative- all'Atto di mediazione che vi pose fine nel 1803.



(RSI-SWI)

Gli abitanti dei baliaggi furono ostili sia a un'ipotesi di annessione alla Repubblica cisalpina -nel 1798, a Lugano, una milizia volontaria accolse a fucilate gruppi di "liberatori" [immagine]- sia allo Stato unitario imposto da Napoleone, che toglieva loro autonomia economica e obbligava al militare.



Dalla mediazione del 1803, il Ticino uscì cantone svizzero sovrano. Nel 1810, a dire il vero, si vide occupare da truppe del Regno d'Italia per volere dello stesso Bonaparte (che vi aveva identificato un centro di contrabbando mentre la Francia cercava di affamare il Regno Unito) e si parlò di staccare almeno il Mendrisiotto dalla Confederazione. Ma l'ipotesi sarà abbandonata per sempre tre anni dopo, col tramonto di Napoleone e la partenza delle truppe.





(2) Seconda parte di documento d'archivio RSI sulla storia della Svizzera italiana, dai baliaggi al canton Ticino

'Dall'Italia svizzera alla Svizzera italiana', di Raffaello Ceschi e Francesco Canova, fu trasmesso dalla Radiotelevisione svizzera nell'ambito del settimanale per ragazzi 'Vroum' il 3 e 17 marzo 1971.

Fine della finestrella

tvsvizzera.it/ri con RSI (Teche)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.