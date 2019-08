Nel rapporto si analizza il rischio attentati per area geografica ma senza indicare obiettivi precisi. In Europa si calcola che siano circa 6'000 i foreign fighter partiti per la Siria e l'Iraq. Un terzo è stato ucciso, un altro terzo è rimasto nella regione o è fuggito altrove. Duemila sono tornati in Europa.

In marzo, l'ultimo bastione dello Stato Islamico a Baghuz, in Siria, è crollato. Ma molti membri dell'Isis sono ancora a piede libero.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Rapporto Onu, rischio di una nuova ondata di attacchi terroristici 03 agosto 2019 - 13:14 Un rapporto delle Nazioni Unite ha messo in guarda la comunità internazionale sul fatto che la recente pausa nella violenza terroristica potrebbe finire con una nuova ondata di attacchi terroristici prima della fine dell'anno. Gli specialisti sottolineano come i movimenti degli estremisti islamici continuano a rappresentare una significativa minaccia nonostante l'attuale apparente calma. In particolare il rapporto dell'Onu, basato sui dati dei servizi di intelligence di tutti i paesi membri, solleva preoccupazioni riguardo a 30'00 foreign fighter che si sono uniti all'Isis e potrebbero essere ancora vivi. "Alcuni potrebbero unirsi ad al Qaeda, altri a nuove fazioni terroristiche. Altri potrebbero radicalizzare altre persone". Viene inoltre sottolineato che, benché il "Califfato" in quanto entità territoriale ha smesso di esistere, gli Stati membri sono d'accordo nell'affermare che i fattori che ne hanno permesso la creazione sono ancora attuali. La minaccia terroristica resta dunque elevata. Nel rapporto si analizza il rischio attentati per area geografica ma senza indicare obiettivi precisi. In Europa si calcola che siano circa 6'000 i foreign fighter partiti per la Siria e l'Iraq. Un terzo è stato ucciso, un altro terzo è rimasto nella regione o è fuggito altrove. Duemila sono tornati in Europa.