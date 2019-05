Il presidente del Grasshopper Stephan Rietiker ha voluto dire la sua in una conferenza stampa organizzata lunedì mattina: "Dobbiamo distinguere tra quelli che sono fan e quelli che sono teppisti. Con la protesta messa in atto non si poteva continuare il match. Ci sono state delle vere e proprie minacce da parte di questi fan (che hanno chiesto maglie e pantaloncini ai giocatori, ndr), ma vista anche la poca polizia non potevamo far altro che accontentarli e cedere al loro ricatto. Ora sta alla politica e alle istituzioni intervenire, non è possibile che un'infrazione in auto venga punita di più rispetto a comportamenti da hooligan del genere".

Il Ministero pubblico ha avviato un'indagine per sospetta coazione, si legge in un comunicato di lunedì. Le autorità stanno valutando se con le loro azioni i tifosi abbiano avuto altri comportamenti penalmente rilevanti.

Dopo una sceneggiata di una mezzoretta, i "tifosi" del GC hanno preteso e ottenuto la consegna delle maglie da parte dei giocatori (i giocatori non sarebbero degni di indossarla) che, a malincuore, sono rientrati in campo non senza che si creassero momenti di tensione. Il match, dopo che la polizia è riuscita ad allontanare i teppisti dallo stadio, è stato poi definitivamente sospeso.

Una partita terminata anzitempo per l'invasione di campo dei tifosi del GC. Attorno al 70', poco dopo la realizzazione della quarta rete lucernese, un folto gruppo di teppisti - come forse sarebbe meglio definirli - ha scavalcato le recinzioni arrivando fino a bordo campo, costringendo l'arbitro a sospendere il match.

Ancora una partita sospesa prima dei 90 minuti. È accaduto a Lucerna dove i sedicenti tifosi della squadra di calcio del Grasshopper Zurigo hanno invaso il campo (sul 4-0 per il Lucerna) e minacciato i propri giocatori: la sconfitta significava la retrocessione del club più titolato in Svizzera.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ancora una caso di tifo violento 13 maggio 2019 - 21:31 Ancora una partita sospesa prima dei 90 minuti. È accaduto a Lucerna dove i sedicenti tifosi della squadra di calcio del Grasshopper Zurigo hanno invaso il campo (sul 4-0 per il Lucerna) e minacciato i propri giocatori: la sconfitta significava la retrocessione del club più titolato in Svizzera. Settant'anni dopo l'ultima (e finora unica) retrocessione, il Grasshopper è nuovamente costretto ad abbandonare la massima serie svizzera. Il club più titolato del calcio rossocrociato (27 titoli e 19 coppe) torna di fatto nella lega cadetta dopo addirittura 68 campionati consecutivi disputati nell'élite. A sancire la condanna delle Cavallette, quando mancano tre giornate alla fine della stagione, è stata la sconfitta subita sul campo del Lucerna per 4-0. Partita interrotta Una partita terminata anzitempo per l'invasione di campo dei tifosi del GC. Attorno al 70', poco dopo la realizzazione della quarta rete lucernese, un folto gruppo di teppisti - come forse sarebbe meglio definirli - ha scavalcato le recinzioni arrivando fino a bordo campo, costringendo l'arbitro a sospendere il match. Dopo una sceneggiata di una mezzoretta, i "tifosi" del GC hanno preteso e ottenuto la consegna delle maglie da parte dei giocatori (i giocatori non sarebbero degni di indossarla) che, a malincuore, sono rientrati in campo non senza che si creassero momenti di tensione. Il match, dopo che la polizia è riuscita ad allontanare i teppisti dallo stadio, è stato poi definitivamente sospeso. Procura all'opera La procura di Lucerna ha così avviato un'indagine contro tifosi della squadra di calcio del Grasshopper. Come detto, alcuni di loro, col volto coperto, hanno scavalcato le recinzioni e tentato di invadere il campo. Il Ministero pubblico ha avviato un'indagine per sospetta coazione, si legge in un comunicato di lunedì. Le autorità stanno valutando se con le loro azioni i tifosi abbiano avuto altri comportamenti penalmente rilevanti. Oltre alla normale sicurezza è intervenuta anche la polizia, per evitare una vera invasione e proteggere l'incolumità dei calciatori. Reazione del club Il presidente del Grasshopper Stephan Rietiker ha voluto dire la sua in una conferenza stampa organizzata lunedì mattina: "Dobbiamo distinguere tra quelli che sono fan e quelli che sono teppisti. Con la protesta messa in atto non si poteva continuare il match. Ci sono state delle vere e proprie minacce da parte di questi fan (che hanno chiesto maglie e pantaloncini ai giocatori, ndr), ma vista anche la poca polizia non potevamo far altro che accontentarli e cedere al loro ricatto. Ora sta alla politica e alle istituzioni intervenire, non è possibile che un'infrazione in auto venga punita di più rispetto a comportamenti da hooligan del genere".