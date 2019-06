Nel momento dedicato ai memorabilia, Fogli racconta di aver avuto un basso come quello suonato da Paul McCartney [nell'immagine] e di averlo rivenduto "per fame". "Era il 66-67. Ci vissi un paio di mesi".

Storie di stelle #3: Riccardo Fogli 09 giugno 2019 - 12:30 Sapevate che Riccardo Fogli ha un grande talento per il ping-pong? Negli anni Novanta, la Televisione svizzera lo mise alla prova in questo special intitolato 'Storie di stelle' e condotto da Gerry Scotti, nel quale il cantautore racconta la sua storia, propone alcuni suoi successi e duetta con gli Stadio. "Pensi di aver esaudito tutti i sogni che avevi?", chiede Scotti. "Mi piacerebbe guidare una Formula 1", rivela Fogli. "Non ce l'abbiamo". "La barca a vela è uno dei miei sogni, o anche fare parapendio", propone il musicista in alternativa. Ma neppure questi sono desideri che si possono realizzare in uno studio tv. "A 15-16 anni giocavo a ping-pong molto bene, ero un piccolo genio, mi piacerebbe tornare a giocare". È fatta: entra in scena Claudio Agustoni, all'epoca campione ticinese di tennistavolo. Come andò a finire potete vederlo nel video [sotto]. Vi anticipiamo solo che, in una seconda sfida, Riccardo Fogli riuscì a battere Gerry Scotti giocando e cantando contemporaneamente. Il varietà ha anche alcuni ospiti fissi: la grafologa Evi Crotti, il fisiognomico Alberto Magni e il comico Enzo Iacchetti, che qui racconta la "vera" storia della separazione di Fogli dai Pooh. Intanto, il collezionista ed estimatore Franco Ferraro mostra una selezione dei dischi di Riccardo Fogli, che alla domanda su quale canzone avrebbe voluto scrivere ('Chiedimi chi erano i Beatles') riceve un'altra sorpresa: la visita degli Stadio. 'Storie di stelle' con Riccardo Fogli fu trasmesso dalla Radiotelevisione svizzera RSI il 19 maggio del 1995.