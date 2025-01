Un altro anno di fuoco per chi transita sulla linea ferroviaria del Sempione

Il risanamento della galleria del Sempione sarà portato a termine nel 2028. Keystone-SDA

A inizio febbraio cominceranno i lavori per risanare la galleria che collega Briga a Domodossola. La maggior parte dei treni tra Svizzera e Italia circolerà regolarmente.

Daniele Mariani

La canna est della galleria deve essere risanata sull’intera lunghezza. I lavori – hanno comunicatoCollegamento esterno le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e la BLS, l’altra compagnia elvetica che utilizza la linea – dureranno dal 2025 al 2028.

La prima serie di interventi inizierà il 3 febbraio e si concluderà il 27 luglio 2025. In particolare, dovranno essere effettuati lavori di manutenzione su parti della volta e miglioramenti del sistema di drenaggio.

Negli anni successivi, i lavori si svolgeranno pure per un periodo di sei mesi all’anno “e avranno luogo in coordinamento con i cantieri di altre gallerie in Svizzera, in modo da garantire comunque un’offerta minima di treni viaggiatori e merci attraverso le Alpi”.

Ogni giorno, nella galleria del Sempione, lunga quasi 20 chilometri, transitano oltre 250 convogli. La canna est è la più vecchia delle due ed è stata inaugurata nel 1905. Complessivamente i lavori costeranno 55 milioni di franchi.

L’impatto sul traffico

Per quanto concerne il traffico viaggiatori, l’offerta rimarrà praticamente la stessa di quella dell’anno scorso. “La maggior parte dei treni RegioExpress tra Briga e Domodossola rispetterà la cadenza bioraria prevista”, indicano le due compagnie.

Vi saranno per contro ripercussioni sui treni navetta per il trasporto veicoli: circoleranno infatti ogni due ore invece che ogni ora e mezza. L’impatto sarà più forte sul trasporto merci che “risente dei lavori nella misura in cui l’attività del corridoio di quattro metri nella galleria del Sempione è soggetta a forti limitazioni”.

Le FFS e la BLS invitano i viaggiatori e le viaggiatrici a consultare l’orario onlineCollegamento esterno per evitare spiacevoli sorprese.

Il numero di EuroCity che durante la settimana circolano tra Basilea/Ginevra e Milano era già stato ridotto nel 2024: anziché otto treni al giorno in ogni direzione si è passati a sei.

Lavori in corso anche tra Domodossola e Milano

Questa situazione, che perdurerà anche quest’anno, non è dovuta ai lavori nella galleria del Sempione, bensì a quelli sulla tratta tra Domodossola e Milano, dove viene realizzato il corridoio di quattro metri, che permette di trasportare su rotaia i semirimorchi stradali con altezza agli angoli di quattro metri appunto. Il progetto, che dovrebbe concludersi nel 2028, è co-finanziato dalla Svizzera con un contributo di 148 milioni di franchi.

L’anno scorso il traffico ferroviario sulla linea tra il comune piemontese e il capoluogo lombardo è stato soppresso dal 9 giugno all’8 settembre e i treni sono stati sostituiti da un servizio di autobus.

Lo stesso scenario si ripeterà quest’anno tra l’8 giugno e il 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre. Anche questa volta sarà predisposto un servizio sostitutivo con autobus.

Un ultimo collo di bottiglia

Una volta i lavori terminati, non tutti i problemi saranno però risolti al Sempione. Rimarrà infatti un nodo da sciogliere, ovvero la galleria elicoidale tra Varzo e Iselle di Traquera.

Questo tunnel, lungo poco meno di tre chilometri, rappresenta uno dei principali punti deboli della tratta, poiché costringe i convogli a rallentare. “Quando sarà terminato il Terzo Valico tra Genova e Tortona, la galleria elicoidale di Varzo sarà l’unico ostacolo tra Genova e Rotterdam”, aveva dichiarato in questo articolo il presidente del Consiglio di Stato del Canton Vallese Franz Ruppen. Un vero e proprio collo di bottiglia che però rimarrà tale ancora per alcuni anni.

