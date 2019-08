Il maltempo ha colpito anche altre regioni del Vallese. Tra le varie strade chiuse per smottamenti, quella del passo della Novena, che collega l'Alto Vallese con il Ticino, non percorribile sul versante vallesano a partire da Ulrichen.

Straripa un torrente in Vallese, due dispersi 12 agosto 2019 - 13:10 Due persone sono date per disperse da domenica sera a Chamoson, nel Basso Vallese, dove lo straripamento del torrente Losentse, causato da un violento temporale, ha travolto l'automobile sulla quale viaggiavano un uomo di 37 anni e una bambina di 6, residenti nel cantone. La colata di fango ha spazzato via anche un'altra automobile, che però era vuota, secondo quanto indicato dalla polizia cantonale. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e nella mattinata di lunedì erano ancora in corso. Vi hanno partecipato una settantina di persone tra agenti di polizia, pompieri, una colonna di soccorso alpino e l'equipaggio di un elicottero. I soccorritori proseguiranno il loro lavoro a seconda delle condizioni meteo: se riprenderà a piovere, dovranno mettersi al riparo perché nuove colate non sono escluse. Il maltempo ha colpito anche altre regioni del Vallese. Tra le varie strade chiuse per smottamenti, quella del passo della Novena, che collega l'Alto Vallese con il Ticino, non percorribile sul versante vallesano a partire da Ulrichen.