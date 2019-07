Forse sorpreso dal maltempo, l'uomo è caduto mentre si trovava a un'altezza di circa 1'450 metri (il Monte Generoso culmina a 1'701 metri). Le ricerche sono scattate in serata, quando da alcune ore non si avevano sue notizie. Verso le 22, i soccorritori hanno rinvenuto il suo corpo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Escursionista italiano perde la vita sul Generoso 02 luglio 2019 - 20:17 Un uomo di 67 anni della provincia di Varese è morto lunedì mentre stava salendo sul Monte Generoso. L'escursionista era partito dal comune ticinese di Rovio, seguendo un sentiero assai impegnativo, il cosiddetto sentiero delle guardie. Forse sorpreso dal maltempo, l'uomo è caduto mentre si trovava a un'altezza di circa 1'450 metri (il Monte Generoso culmina a 1'701 metri). Le ricerche sono scattate in serata, quando da alcune ore non si avevano sue notizie. Verso le 22, i soccorritori hanno rinvenuto il suo corpo. Si tratta del secondo incidente mortale della stagione su questo sentiero. Lo scorso 9 aprile un 43enne, pure della provincia di Varese, aveva perso la vita cadendo in un dirupo. Intervista a Stefano Doninelli, presidente della sezione ticinese del Soccorso Alpino Svizzero: