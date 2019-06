Le precipitazioni più abbondanti sono state registrate in Ticino, nel Sopraceneri, e nell'alto Vallese. In alcune stazioni di rilevamento sono caduti oltre 150 litri d'acqua per metro quadrato.

Nel cantone Uri, la pioggia degli ultimi giorni ha fatto salire il livello della Reuss e l'autostrada A2 è stata precauzionalmente chiusa per alcune ore. A causa di uno smottamento è stata chiusa anche per alcune ore la linea ferroviaria di montagna del San Gottardo.

Le forti piogge cadute da lunedì hanno creato numerosi disagi in diverse regioni, in particolare nella Svizzera centrale, in Ticino e nei Grigioni.

