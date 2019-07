Forti raffiche di vento hanno flagellato la costa adriatica tra Marche e Abruzzo. Bagnanti e turisti in fuga dalle spiagge dove sono stati danneggiati parecchi stabilimenti balneari. Anche oggi previsto maltempo su buona parte d'Italia.

Sono volati ombrelloni e suppellettili negli stabilimenti balneari e dai terrazzi dei palazzi. Sulla superstrada Ascoli mare all'altezza dello svincolo per Monsampolo del Tronto in direzione capoluogo un albero è stato scaraventato dal vento lungo l'asse viario ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuoverlo dalla carreggiata. Nessuna auto è rimasta coinvolta.



Non solo Adriatico: Livorno chiusa

Mercoledì a Livorno sono chiuse scuole e parchi pubblici. Lo ha deciso il sindaco Luca Salvetti con ordinanza per la giornata di mercoledì vista l'allerta arancione per pioggia emessa dalla Regione dalle 24 di oggi. La chiusura riguarda tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, "in riferimento alle attività didattiche e non che si stiano svolgendo in questo periodo", dice l'ordinanza, Chiusi, quindi, tutti i centri estivi situati all'interno di strutture comunali, le ludoteche gestite dal comune e i parchi pubblici della città.



Voli dirottati

Due voli che dovevano atterrare a Genova sono stati dirottati martedì pomeriggio a causa del maltempo che si è abbattuto in città. In particolare, il volo in arrivo da Londra è atterrato a Torino, mentre quello da Kiev a Pisa.



