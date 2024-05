Uccelli vittime del Parco eolico del San Gottardo

Secondo il proprietario del Parco eolico, le vittime sarebbero 10 all'anno per ogni turbina. KEYSTONE

Gli uccelli vittime delle pale eoliche degli impianti del Parco del San Gottardo sono molti di più di quanti denunciati. Lo afferma un biologo della Stazione ornitologica svizzera di Sempach.

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

La denuncia arriva dalle colonne del quotidiano zurighese Tages-Anzeiger. Il giornale avanza il dubbio che il numero degli uccelli vittima delle pale degli impianti sia sottostimato. Il giornale riferisce del ritrovamento, da parte di Stefan Werner, un biologo della Stazione ornitologica svizzera di SempachCollegamento esterno, di 69 carcasse di uccelli sotto a una sola delle torri, nel giugno 2021.

Dopo il ritrovamento la stazione ornitologica ha informato subito la Confederazione, il canton Ticino e il gestore del Parco eolico del San GottardoCollegamento esterno, l’Azienda elettrica ticinese (AET).

Nel frattempo, l’azienda ticinese – in collaborazione con le autorità cantonali – ha presentato in febbraio i risultati provvisori di un’indagine, secondo cui per turbina e anno vi sono sino a 10 collisioni. Numeri che secondo Elias Vogt, presidente dell’associazione Paesaggio libero svizzero, non sono credibili.

Secondo Priska Wismer-Felder, consigliera nazionale lucernese e vicepresidente di Suisse EoleCollegamento esterno, l’organizzazione che difende gli interessi del settore eolico, “la più grande minaccia per i nostri uccelli è il cambiamento climatico. Il pericolo rappresentato dalle turbine eoliche, invece, è basso”.

Stefan Werner ritiene che tali confronti siano troppo semplicistici. “Soprattutto nel caso di uccelli longevi con bassi tassi riproduttivi pochi decessi in più all’anno possono portare alla scomparsa delle specie nell’area in questione”. A tal proposito l’esperto cita come esempi il gipeto, il gufo reale e il nibbio rosso.

Un altro pericolo per gli uccelli è la distruzione degli habitat da parte dei parchi eolici, se l’ubicazione non viene scelta con cura. Come conclude sempre Werner, “dobbiamo esaminare seriamente le conseguenze dell’utilizzo dell’energia eolica per gli uccelli”.