Dopo la notizia del drastico ridimensionamento nel cantone del gruppo a cui fanno capo marchi come Gucci, Yves Saint Laurent o Bottega Veneta, ad essere preoccupati, oltre ai comuni e cantone che perderanno uno dei principali contribuenti sul territorio, sono in particolare le ditte di trasporto.

​​​​​​​ Non sono emerse sostanziali novità in questi mesi sul fronte delle relazioni italo-svizzere. preoccupazioni per il caso Gucci-Kering.

Dopo l'annuncio del drastico ridimensionamento delle attività di Kering in Ticino, la preoccupazione è palpabile per molte ditte di trasporti, la maggior parte locali, che collaboravano con il gruppo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ditte di trasporti ticinesi, il vuoto lasciato da Kering 24 maggio 2019 - 10:51 Dopo l'annuncio del drastico ridimensionamento delle attività di Kering in Ticino, la preoccupazione è palpabile per molte ditte di trasporti, la maggior parte locali, che collaboravano con il gruppo. 160'000 metri quadri pieni di merci sempre in movimento. Nei magazzini ticinesi del gruppo Kering vengono smistate le palette provenienti da tutto il mondo. Dopo la notizia del drastico ridimensionamento nel cantone del gruppo a cui fanno capo marchi come Gucci, Yves Saint Laurent o Bottega Veneta, ad essere preoccupati, oltre ai comuni e cantone che perderanno uno dei principali contribuenti sul territorio, sono in particolare le ditte di trasporto. Queste ultime sono quasi tutte locali e per alcune, le più piccole, potrebbe essere difficile reggere il colpo. "Le reazioni a caldo sono di grande rammarico, tristezza e anche un po' di panico", dichiara ai microfoni della Radiotelevisione svizzera Adriano Sala, presidente della sezione ticinese dell'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (Astag). La "nuova casa" piemontese Le incognite riguardano anche i 400 lavoratori, soprattutto frontalieri che saranno trasferiti a Novara, dove la Kering ha deciso di spostare la sua attività logistica. Nel prossimo servizio la trasmissione Il Quotidiano è andata a vedere come è stata accolta la notizia nella città piemontese.