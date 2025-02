Il nuovo CEO di Swiss vuole frenare la crescita dell’azienda

Il nuovo CEO di Swiss Jens Fehlinger. Keystone-SDA

Dopo la forte ripresa in seguito alla fine della pandemia di coronavirus, il nuovo CEO di Swiss, Jens Fehlinger, intende ridurre della metà la crescita di quest'anno rispetto al 2024.

3 minuti

Keystone-ATS

L’anno scorso Swiss è cresciuta di circa il 10% in termini di posti-chilometro offerti, ha dichiarato oggi il tedesco in occasione di una conferenza stampa sui suoi primi 140 giorni di mandato: “Non vogliamo produrre una crescita superiore a quella che il sistema di trasporto aereo può tollerare”.

La significativa espansione dell’anno scorso ha avuto conseguenze sulla qualità. Swiss ha raggiunto solo una puntualità del 65%, invece del suo obiettivo del 70%, ha dichiarato Fehlinger. Quali motivi il CEO ha citato per esempio la congestione dello spazio aereo, il maltempo, i problemi di gestione dei bagagli, i problemi ai motori e la mancanza dei pezzi di ricambio.

Questo non soddisfa i suoi standard, ha detto Fehlinger, che è succeduto a Dieter Vranckx il primo ottobre 2024. “Ma siamo migliorati, anche se abbiamo avuto il 10% di traffico in più”. Tuttavia, in termini di stabilità operativa, puntualità e affidabilità, non siamo al livello del 2019. Lavoriamo su questo”.

La compagnia vuole maggiore puntualità

Nell’anno in corso, Swiss vuole raggiungere un tasso di puntualità di circa il 70%. L’obiettivo a lungo termine dell’80% rimane invariato. A questo proposito sono in corso colloqui con la società di gestione dell’aeroporto di Zurigo, Flughafen Zürich, e il controllo del traffico aereo Skyguide.

Il dimezzamento della crescita deve essere realizzata riducendo il noleggio di aeromobili presso altre compagnie aeree, noto anche come “wet lease” (termine che comprende anche tutte le prestazioni accessorie quali assicurazione, equipaggio e manutenzione, ndr). In particolare da Air Baltic. Ma Swiss avrà bisogno del vettore baltico anche in futuro. La partnership con Helvetic Airways dovrebbe essere mantenuta. Attualmente una ventina di questi aerei a noleggio sono in servizio.

Oltre alla puntualità, il nuovo CEO di Swiss intende migliorare anche il servizio, il cibo e le bevande a bordo. Il nuovo Airbus A350 per il lungo raggio entrerà in servizio a settembre. Ciò consentirà a Swiss di offrire una prima classe completamente nuova con cabine, una nuova Business Class, una Premium Economy rinnovata e schermi più grandi in Economy.

Swiss spera di ricevere i primi cinque A350 entro la fine del 2027, mentre i restanti cinque aeromobili seguiranno entro il 2030 o il 2031, sostituendo gli obsoleti Airbus A340.

Per quanto riguarda il personale, Swiss intende assumere circa 1000 persone quest’anno dopo averne reclutate più di 1000 nel 2024.

