Nel cantone, le centrali operative di intervento hanno ricevuto in tutto una settantina di chiamate per il maltempo in particolare dall'Oberland, dal Giura e dalla regione dei Laghi (Seeland), dove sono caduti alberi e alcune barche sono state danneggiate.

Intanto a Bienne, canton Berna, il festival musicale Lakelive è stato interrotto per circa un'ora. Il sito è stato fatto evacuare attorno alle 20 dagli organizzatori, avvertiti dalla polizia dell'allerta meteorologica. Non si sono verificati incidenti e gli spettatori, dopo il nubifragio, sono tornati nell'area della manifestazione dove alle 22 è iniziato il primo concerto.

La polizia di Basilea Campagna ha ricevuto in tutto 188 segnalazioni relative al temporale. Si tratta in gran parte di alberi divelti, rami caduti sulle strade e cantine allagate.

Nel porto sul Reno di Birsfelden, cantone di Basilea Campagna, un carroponte è crollato a causa delle raffiche. Nessuno è rimasto ferito, precisa sabato in una notaLink esterno la polizia, ma i danni materiali sono ingenti, benché non sia ancora noto l'ammontare.

Il periodo di canicola che ha investito la Svizzera negli ultimi cinque giorni si è concluso venerdì sera con violenti nubifragi, che hanno colpito in particolare il nord-ovest del Paese. In alcuni casi, il forte vento e la pioggia hanno provocato danni.

